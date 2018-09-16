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Черноморец дома уступил Львову в 8-м туре УПЛ

21:29, 16 сентября 2018
Футбол
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ФК "Львов"

В Одессе завершился матч 8-го тура УПЛ, в котором "Черноморец" принимал ФК "Львов". Гости одержали минимальную победу - 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный гол в составе львовян забил бразильский ленионер Бруно на 43-й минуте первого тайма. 

Победа позволила подопечным Юрия Бакалова набрать 9 очков и подняться на 7-е место в таблице. Столько же очков - 9 - у "Черноморца", который теперь находится на 8-й ступеньке. 

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Теги: #УПЛ-2018/19