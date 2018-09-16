Ярмоленко отметился дублем в матче английской Премьер-лиги против Эвертона

Украинец впервые вышел в стартовом составе своей команды в матче чемпионата.

Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал героем матча английской Премьер-лиги.

В 5-м туре АПЛ "Вест Хэм" обыграл "Эвертон" на выезде со счетом 3:1, сообщает официальный сайт турнира.

Украинец Ярмоленко впервые вышел в стартовом составе своей команды в рамках чемпионата и уже на 11-й минуте завершил голом атаку своих партнеров - после паса Арнаутовича украинский футболист открыл счет в поединке.

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На 31-й минуте Ярмоленко и вовсе поверг в шок защиту "Эвертона" во главе с голкипером сборной Англии Джорданом Пикфордом. Накрутив несколько игроков соперника, Андрей в своем фирменном стиле сместился с правого фланга и обводящим ударом поразил дальний угол. 2:0!

"Эвертон" сумел оквитать один гол до перерыва (гол забил Сигурдссон), однако во втором тайме Арнаутович окончательно закрепил преимущество за "Вест Хэмом" - 3:1.

Примечательно, что это первые очки "Молотобойцев" (прозвище "Вест Хэма") в чемпионате. В предыдущих четырех турах команда проигрывала, а Ярмоленко начинал матчи на скамейке запасных.

Голы Ярмоленко стали первыми с 2008 года, которые забил представитель Украины в английской Премьер-лиге.

Последний раз в АПЛ среди украинцев забивал Андрей Воронин, который 11 мая 2008-го отметился голом в составе «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма» (2:0).

Напомним, что украинец Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из "Боруссии" Д этим летом за 23 млн евро.