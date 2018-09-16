Динамо допустило очередную осечку, потеряв очки в поединке с Зарей в УПЛ (видео)

Динамовцы спаслись во втором тайме, избежав поражения.

В Запорожье завершился матч 8-го тура УПЛ, в котором луганская «Заря» принимала киевское «Динамо». Команды сыграли вничью - 1:1, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

На 44-й минуте Артем Громов открыл счет в пользу "Зари", сыграв на добивании после дальнего удара Силаса - 1:0.

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Динамовец Сергей Сидорчук после розыгрыша штрафного удара и паса Пиварича сравнял счет на 67-й минуте, пробив из-за пределов штрафной.

Последние минуты "Заря" проводила в меньшинстве из-за удаления Владислава Кабаева. Тем не менее, подопечные Юрия Вернидуба отобрали очки у вице-чемпиона. Ничья - 1:1.

У "Динамо" - 14 очков и третье место. "Заря" имеет на два очка меньше и поднялась на четвертое место.