Ибрагимович забил 500-й гол в карьере "ударом тхэквондо" (видео)

Шведский форвард Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в карьере в матче MLS против "Торонто".

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в профессиональной карьере в матче MLS против «Торонто». Видео опубликовано на официальном канале турнира в YouTube.

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Швед отличился в конце первого тайма при счете 3:0 в пользу «Торонто». Ибрагимович, расположившись спиной к воротам соперника, среагировал на подачу в штрафную и ударом с носка, похожем на прием тхэквондо, с разворота переиграл голкипера. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Торонто».

Ибрагимович неоднократно в своей карьере поражал ворота соперников экзотическими ударами. Тем не менее форвард утверждает, что не занимался восточными единоборствами.