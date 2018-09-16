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Ярмоленко впервые попал в стартовый состав Вест Хэма в матче английской Премьер-лиги

17:13, 16 сентября 2018
Футбол
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Ярмоленко впервые выйдет в основном составе "Вест Хэма" в АПЛ / whufc.com

Об этом сообщает официальный твиттер лондонского клуба.

В поединке 5-го тура "Молотобойцы" (прозвище "Вест Хэма") играют на выезде против "Эвертона" из Ливерпуля. Матч начнется в 18.00 по киевскому времени.

В предыдущих четырех турах АПЛ Ярмоленко выходил исключительно на замену, при этом "Вест Хэм" остается единственной командой чемпионата, которая еще не завоевала ни одного очка. "Эвертон" на данный момент - на 9-м месте в таблице.

Напомним, Андрей Ярмоленко перешел этим летом в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии". Стоимость трансфера составила около 23 млн евро.

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Теги: #Андрей Ярмоленко#Вест Хэм