Ярмоленко впервые попал в стартовый состав Вест Хэма в матче английской Премьер-лиги

"Молотобойцы" играют на выезде с "Эвертоном".

Украинец Андрей Ярмоленко впервые появится в стартовом составе своего клуба "Вест Хэм" в матче английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный твиттер лондонского клуба.

В поединке 5-го тура "Молотобойцы" (прозвище "Вест Хэма") играют на выезде против "Эвертона" из Ливерпуля. Матч начнется в 18.00 по киевскому времени.

Yarmolenko makes his first PL start! 💪 pic.twitter.com/yBUL9yEloc — West Ham United (@WestHamUtd) September 16, 2018

В предыдущих четырех турах АПЛ Ярмоленко выходил исключительно на замену, при этом "Вест Хэм" остается единственной командой чемпионата, которая еще не завоевала ни одного очка. "Эвертон" на данный момент - на 9-м месте в таблице.

Напомним, Андрей Ярмоленко перешел этим летом в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии". Стоимость трансфера составила около 23 млн евро.