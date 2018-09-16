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Онлайн-видеотрансляция Заря - Динамо: Премьер-лига, 8-й тур

16:53, 16 сентября 2018
Футбол
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football.ua

Команды находятся в верхней части турнирной таблицы. Луганчане занимают 5-ю строчку, имея в активе 11 очков, а "Динамо" - на 3-м месте (13 очков). Таким образом, команда Юрия Вернидуба в случае успеха в сегодняшнем матче выйдет на чистое третье место по набранным очкам, опередив "Динамо". 

Матч "Заря" - "Динамо" начнется в Запорожье в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".

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Теги: #УПЛ-2018/19