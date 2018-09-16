Мариуполь уверенно обыграл Олимпик в 8-м туре УПЛ

Героем матча стал автор дубля Валерий Федорчук.

В матче 8-го тура украинской Премьер-лиги "Олимпик" на своем поле уступил "Мариуполю" со счетом 1:3.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Гости дважды по ходу игры выходили вперед. Сначала свой первый мяч за новую команду оформил Валерий Федорчук, который забил после паса Руслана Фомина.

"Олимпик" отыгрался благодаря назначенному в первом тайме пенальти, который реализовал Сергей Вакуленко.

На 80-й минуте свой мяч забил Фомин, а еще через несколько минут Федорчук оформил дубль и установил окончательный счет матча - 3:1 в пользу "Мариуполя".

Мариупольцы благодаря этой победе поднялись на 10-е место, набрав 7 очков. "Олимпик" - на 8-й позиции (9 пунктов).