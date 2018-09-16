Бекхэм хочет пригласить Месси в свой клуб Интер Майами

Команда "Интер Майами" рассчитывает подписать звезд первой величины к своему дебютному сезону в МЛС.

Бывший игрок сборной Англии и владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассчитывает пригласить в команду форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает Daily Mail.

Команда "Интер Майами" начнет выступление в МЛС в 2020 году, и Бекхэм рассчитывает подписать к дебютному сезону звезд первой величины. Одним из таких игроков может стать именно Месси: его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2021 года.

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Летом 2020 года Месси исполнится 33 года. Источник, близкий к клубу Бекхэма, сообщил, что переговоры с Месси на данный момент не ведутся.

Нынешняя трансферная стоимость 31-летнего Месси оценивается в 180 миллионов евро. Аргентинец выступает в составе "Барселоны" с 2003 года. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба. В его активе 557 забитых мячей.