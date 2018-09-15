"Шахтер" запустил проект "Давай, играй!" в 11-м городе Украины

Социальный проект горняков все больше разрастается по всей Украине.

14 сентября в городе Бурштын Ивано-Франковской области стартовал проект «Давай, играй!»

Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК, сообщает официальный сайт донецкой команды.

Открытие новой площадки «Давай, играй!» вошло в программу празднования Дня города Бурштын. Городской голова Роксолана Джура на торжественном мероприятии поздравила всех с началом занятий и пожелала здоровья и успехов.

В первой открытой тренировке приняли участие 30 детей. Разделившись на две группы, они отрабатывали игровые элементы, передачи и удары по воротам.

– Наш праздник удался. Мы долго к этому стремились. Я благодарю ФК «Шахтер» за то, что он пришел в наш город с таким проектом. Планируем развивать «Давай, играй!» и открывать новые поля, – сказал директор ДТЭК Бурштынская ТЭС Денис Шмыгаль. – Чем больше детей занимается, тем лучше. Хочу обратиться к ребятам: учитесь, играйте, ведите здоровый образ жизни и развивайтесь в спорте – это фундамент вашей жизни. Вы – молодцы, вы – наша надежда и будущее. Возможно, кто-то станет футболистом, кто-то – нет. Но будьте здоровы, счастливы и успешны в тех профессиях, которые вы для себя выберете!

Всего на тренировки в Бурштыне уже записалось 80 ребят в возрасте от 7 до 12 лет.

– Проект – первый шаг для тех, кто хотел бы связать свою жизнь с футболом, – отметил тренер Академии «Шахтера» Владимир Виниченко. – Футбол – это лучшая игра в мире. Желаю вам здоровья и больших спортивных достижений.

Напомним, в начале сентября «Давай, играй!» также стартовал в областном центре – Ивано-Франковске.