Карпаты проиграли Ворскле в матче Премьер-лиги

Игра во Львове завершилась со счетом 0:1.

Во Львове завершился матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали полтавскую "Ворсклу".

Матч завершился со счентом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

И львовяне, и полтавчане имеля ряд возможностей для тобо чтобы забить гол, но, до поры до времени, отличиться ни одной из команд так и не удалось.

Лишь в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте, Ардин Даллку забил гол. После навеса с углового защитник Ворсклы пробил в дальний угол и вратарь львовян Шевченко не среагировал.

Таким образом, "Ворскла" набрала 12 очков и вышла на чистое 4-е место в турнирной таблице УПЛ, а у "Карпат" остьалось 8 баллов и 9-е место в таблице.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий "Шахтер" в гостях обыграл "Александрию" в матче лидеров чемпионата Украины (0:2), а в пятницу "Десна" в Чернигове обыграла "Арсенал-Киев" (1:0).

8-й тур Премьер-лиги завершится тремя матчами в воскресенье, 16 сентября.

Центральной игрой дня станет противостояние луганской Зари и киевского Динамо, которое состоится в Запорожье, на Славутич-Арена.