Шахтер обыграл Александрию на выезде в центральном матче тура Премьер-лиги

Матч завершился со счетом 0:2.

В Александрии на стадионе "Ника" завершился матч 8-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала донецкий "Шахтер".

Игра завершилась со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче первой и второй команд турнирной таблицы украинской Премьер-лиги шла равная и конкурентная борьба. А единственный гол горняки забили в середине первого тайма.

На 26-й минуте после заброса от Болбата Марлос в падении коснулся мяча, и тот закатился в ворота мимо неоправданно вышедшего Панькива. После этого "Шахтер" уверенно сохранил свое преимущество.

Более того, в концовке матча горняки сумели удвоить свой перевес. На 88-й минуте Патрик выдал отличный пас между защитниками на Коваленко, который в касание отправил мяч в угол - 0:2.

Таким образом, горняки набрали 21 очко и увеличили свой перевес от идущей на втором месте "Александрии" до 5 баллов.