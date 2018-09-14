"Десна" обыграла "Арсенал" в стартовом матче тура Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 1:0.

В Чернигове завершился первый матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Десна" принимала киевский "Арсенал".

Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева поля активно начали матч и имели большое преимущество на первых минутах. Логичным завершением этого отрезка игры стал точный удар по воротам Артема Фаворова на 8-й минуте - 1:0.

В дальнейшем "Десна" сумела удержать свое превосходство.

Таким образом, "Десна" набрала 10 очков и поднялась на 5-е место в текущей турнирной таблице УПЛ. На счету "Арсенала" осталось 4 балла и, как и ранее, последнее 12-е место в турнирной таблице лиги.