"Хоффнхайм" заказал мраморные кексы и тренировку в день матча ЛЧ

Стал известен райдер немецкой команды на время пребывания в Украине.

Немеций Хоффенхайм огласил райдер на поездку в Харьков на матч 1-го тура Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Команда, традиционно, прилетит за день до игры и остановится в отеле Superior Golf & Spa Resort Kharkiv с полем для гольфа, сообщили УНИАН в пресс-службе. ФК "Шахтер"

Юношеская команда и журналисты из делегации немецкого клуба поселятся в OVIS Hotel.

Команда проведет традиционную предматчевую пресс-конференцию и тренировку за день до матча. Также, что любопытно, "Хоффенхайм" заказал дополнительную тренировку с утра, в день матча.

Из продуктов, помимо традицонных фруктов, питьевой воды и фрешей, немцы также заказали мраморніе кексы.

Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Хоффенхайми" состоится в среду, 19 сентября, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 19.55 по киевскому времени.