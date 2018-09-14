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"Хоффнхайм" заказал мраморные кексы и тренировку в день матча ЛЧ

17:55, 14 сентября 2018
Футбол
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"Хоффенхайм" огласил райдер на матч в Харькове / shakhtar.com

Команда, традиционно, прилетит за день до игры и остановится в отеле Superior Golf & Spa Resort Kharkiv с полем для гольфа, сообщили УНИАН в пресс-службе. ФК "Шахтер" 

Юношеская команда и журналисты из делегации немецкого клуба поселятся в OVIS Hotel.

Команда проведет традиционную предматчевую пресс-конференцию и тренировку за день до матча. Также, что любопытно, "Хоффенхайм" заказал дополнительную тренировку с утра, в день матча. 

Из продуктов, помимо традицонных фруктов, питьевой воды и фрешей, немцы также заказали мраморніе кексы.

Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Хоффенхайми" состоится в среду, 19 сентября, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 19.55 по киевскому времени. 

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер