Исполнительный директор "Карпат" Друди оставил свою должность

Аргентинский специалист перейдет в чилийскую команду.

Аргентинский специалист Дарио Друди решил оставить работу в футбольном клубе «Карпаты» (Львов).

Отныне он будет работать в чилийском клубе «Унион» из Сан-Фелипе, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Друди выполнял функции исполнительного директора ФК «Карпаты», а впоследствии, создал ударный тандем с Олегом Бойчишиным.

"ФК «Карпаты» искренне благодарен Дарио за время проведенное в клубе и желает ему всего наилучшего на новой должности", - говорится в клубном сообщении.