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Исполнительный директор "Карпат" Друди оставил свою должность

15:39, 14 сентября 2018
Футбол
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Друди покинул львовские "Карпаты" и переезжает в Чили / fckarpaty.com

Отныне он будет работать в чилийском клубе «Унион» из Сан-Фелипе, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Друди выполнял функции исполнительного директора ФК «Карпаты», а впоследствии, создал ударный тандем с Олегом Бойчишиным.

"ФК «Карпаты» искренне благодарен Дарио за время проведенное в клубе и желает ему всего наилучшего на новой должности", - говорится в клубном сообщении.

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Теги: #Карпаты#УПЛ#трансферы