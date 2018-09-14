Исполнительный директор "Карпат" Друди оставил свою должность
15:39, 14 сентября 2018Футбол
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Аргентинский специалист перейдет в чилийскую команду.
Друди покинул львовские "Карпаты" и переезжает в Чили / fckarpaty.com
Аргентинский специалист Дарио Друди решил оставить работу в футбольном клубе «Карпаты» (Львов).
Отныне он будет работать в чилийском клубе «Унион» из Сан-Фелипе, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».
Друди выполнял функции исполнительного директора ФК «Карпаты», а впоследствии, создал ударный тандем с Олегом Бойчишиным.
"ФК «Карпаты» искренне благодарен Дарио за время проведенное в клубе и желает ему всего наилучшего на новой должности", - говорится в клубном сообщении.
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