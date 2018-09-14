В честь бывшего игрока сборной Украины выпустили пиво в Израиле
13:17, 14 сентября 2018Футбол
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Олег Надуда вдохновил израильских пивоваров.
В честь Надуды в Израиле выпустили пиво / isport.ua
В израильской Бейт-Иудее, неподалеку от Иерусалима, на пивоварне Shapiro сварили пиво в честь украинского футболиста Олега Надуды.
Надуда является воспитанником киевского Динамо, правда за основной состав киевского клуба футболист так и не провел ни одного матча, сообщает Isport.
Он играл за киевское СКА, винницкую Ниву и московский Спартак.
В 1995 году он получил травму мышцы живота и поехал лечиться в Израиль. Именно там он подписал контракт с клубом Маккаби Герцлия. За израильский клуб украинец сыграл 107 матчей и забил 17 голов.
Есть в его активе и один матч за сборную Украины, сыгранный в апреле 1995 года.
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