Шахтер и испанская La Liga начинают сотрудничество в Украине

Занятия для детей проведут профессиональные наставники высшего испанского дивизиона - Примеры.

С 26 по 30 сентября в Мариуполе пройдет обучение тренеров массового детского футбола

Занятия проведут профессиональные наставники испанской Примеры, сообщает официальный сайт футбольного клуба "Шахтер" (Донецк).

Это первое совместное мероприятие Shakhtar Social и одной из ведущих мировых футбольных лиг. В обучении примут участие тренеры проекта «Давай, играй!», всего – 40 молодых специалистов, при этом 10 мест будут распределены на конкурсной основе для всех желающих.

В рамках одного из трех модулей La Liga Training Methodology Course наставники в течение 5 дней будут изучать методологию и структуру тренировок, техническую подготовку, интенсивность нагрузок, основы тактики и другое. В программе запланировано 14 теоретических и 9 практических занятий.

Луис Гил, директор по соревнованиям и игрокам La Liga, отметил: "Под руководством Хавьера Тебаса наша организация наметила амбициозный путь развития. Мы стремимся расти как на национальном, так и на международном уровне. Соглашение о работе в Украине – еще один шаг вперед в данном направлении. Сотрудничество даст нам уникальную возможность лучше узнать украинский рынок и футбол вашей страны, одновременно продвигая модель La Liga".

В свою очередь, главный тренер «Шахтера» U21 Валерий Кривенцов считает: "Это очень важный проект ФК «Шахтер» и La Liga. Я думаю, европейский опыт и обучение необходимы нашим специалистам. Массовый детский футбол – это прежде всего основа профессионального спорта. Нужно, чтобы с первых шагов ребята тренировались под руководством квалифицированных наставников. Потому такое сотрудничество в ближайшем будущем может дать новую волну, новое поколение детских тренеров. Возможно, кто-то из них найдет себя и в профессиональном футболе".