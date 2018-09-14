Суркис: 5-6 лет назад я бы уже убрал главного тренера, но Хацкевичу нужно дать шанс

Президент киевского клуба очертил задачи на новый сезон - бороться за победу в чемпионате и Кубке Украины. Также нужно выйти из группы в Лиге Европы, показывая достойную европейскую игру.

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис рассказал о будущем Александра Хацкевича на посту тренера команды, прокомментировал селекционную работу Евгения Красникова и очертил цели киевлян на сезон.

"Я не понимаю, почему вы задаете вопрос об отставке Хацкевича. Я нигде не выражал мнения, что я хочу его убрать или поменять. Да, результаты не совсем обнадеживают прежде всего болельщиков, меня как президента клуба и людей, которые сегодня вкладывают в команду не только деньги, но и сердце с душой. Хацкевич строит молодую, новую команду. Мы можем с вами дискутировать, но так оно и есть. Играют молодые и перспективные ребята. Мы взяли Супрягу, и Хацкевич решился его поставить. Скажу прямо - во времена великого Лобановского я не мог бы представить, что такое возможно. Но Хацкевич так решил, взяв на себя ответственность. Мне понятно его поведение после проигранного матча "Карпатам". Он был расстроен, но команда ему доверяет. Давайте все вместе наберемся терпения и подождем еще. Надеюсь, что у него все получится", - заявил Суркис в интервью сайту Динамомания.

"Мы второй сезон подряд не попадаем в Лигу чемпионов. В прошлом году это можно было списать на то, что Хацкевич только принял команду. Сейчас, зная меня, 5-6 лет назад я бы убрал главного тренера. Но я вижу какую титаническую работу проводит Хацкевич с молодыми игроками. Как ему тяжело привить им футбол, в который он бы хотел играть. Я считаю, что ему надо дать еще шанс. Уверен, что если команда услышит его и меня, большие победы будут не за горами", - добавил президент клуба..

Говоря о старте еврокубков и, в связи с этим, о возможной покупке форварда, президент столичного клуба отметил:

"Покупать нападающего нужно было еще в июне или июле. Сейчас, когда закрылось трансферное окно, могу сказать, что мы вели переговоры с тремя исполнителями, которые явно усилили бы "Динамо". Один из них не хотел ехать играть в наш чемпионат. Другой запрашивал такую зарплату, которую в истории нашего клуба никто еще не получал. Брать просто для количества мы не хотели. На ленточке трансферного окна был форвард, которого мы могли подписать. Хацкевич сказал категорическое "нет". Зачем смешить людей? Человек никуда не попал, а "Динамо" - это последний трамплин. Поэтому мы приняли такое решение. Да, будет тяжело, но я надеюсь, что мы это тоже переживем".

Также Суркис прокомментировал работу селлекционера Евгения Красникова:

"Я не буду его хвалить или ругать. Если те игроки, которых он пригласил, заиграют в этот период времени, можно будет о чем-то говорить. Мы всегда говорим об адаптации, но я ставил перед Красниковым задачу пригласить футболистов, которые бы сразу заиграли. Для адаптации у нас полно своих игроков - Миколенко, Попов, Шапаренко, Леднев с Тымчиком, которые сейчас в аренде. Вот они должны адаптироваться. А если мы приглашаем легионеров, то они должны играть. Да, у бразильцев своя специфика. "Шахтер" тоже их подписал, но они также пока не играют. Давайте подождем до зимы. Если они заиграют, будем аплодировать Красникову. Если нет - будем считать, что мы опять ошиблись с нашей трансферной политикой. Хочу подчеркнуть, что на всех игроков мы потратили деньги, и, как я полагал, усилились в надежде на то, что они принесут пользу команде.

Говоря о том, что в матче с Чехией в основе сборной Украины не вышло ни одного динамовца, а в игре против Словакии вышел Цыганков и сразу заработал пенальти, Суркис заметил: "Я не буду комментировать решения главного тренера. Он выбрал состав и добился двух побед. Если бы было два поражения, его бы, конечно, критиковали. Сегодня Шевченко все хвалят, значит, он все сделал правильно. Как говорил Лобановский, в футболе главное результат на табло. Все остальное быстро забывается. Сейчас у меня в сердце заноза - 0:2 от "Карпат".

А гвооря о планах и задачах на сезон, президент столичного клуба был категоричен:

"Однозначно бороться за победу в чемпионате и Кубке Украины. Также нужно выйти из группы в Лиге Европы, показывая достойную европейскую игру. Это задачи, которые поставлены перед командой и тренером".

Как сообщал УНИАН, на перерыв, связанный с матчами национальной сборной, киевское "Динамо" ушло на 3-м месте турнирной таблицы украинской Премьер-лиги.