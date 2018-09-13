Тренер Хоффенхайма: Встреча с Шахтером будет захватывающим вызовом для нас

У донецкого коллектива очень талантливый состав, высокого качества и креативности, отметил тренер немецкой команды.

Главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн рассказал о подготовке к матчу с Шахтером в Лиге чемпионов.

- Безусловно, это интересная группа, в которой выделяется Манчестер Сити. Однако Шахтер – хорошая команда, ко встрече с которой мы будем тщательно готовиться. У донецкого коллектива очень талантливый состав, высокого качества и креативности. Встреча с Шахтером будет захватывающим вызовом для Хоффенхайма, отметил тренер в начале интервью для Football.ua.

На замечание о том, что в команде довольно много травмированных, и считает ли тренер, что это может помешать правильной подготовке к противостоянию, Нагельсманн отметил:

- Мы делаем все от нас зависящее в данной ситуации. Конечно, нам чуть не пришлось заменить весь стартовый состав, чтобы начать сезон, однако можем рассчитывать на весь коллектив, чтобы компенсировать это.

На вопрос о том, наблюдал ли тренер за игрой Шахтера и тактикой Пауло Фонсеки, а также, есть ли у него сомнения по поводу того, что обе команды станут играть в открытый футбол, заметил:

- Могу говорить лишь за себя и мою команду, а мы подходим к каждой игре с позитивным настроем. Конечно же, мы также изучаем каждого из наших соперников перед встречами.

"Было бы несправедливо выделять отдельного игрока. Шахтер – это клуб, который на протяжении многих лет выпускал именитых игроков. Пауло Фонсека – их большой и опытный тренер, который к тому же говорит на языке восьми бразильских исполнителей. Это всегда большой плюс", - добавил наставник немецкой команды.

"С нетерпением ожидаем наш матч с Шахтером. Мы очень много работали, чтобы, наконец, участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, и с радостным волнением ждем предстоящих вызовов. Это то, что дает нам огромную мотивацию" - подытожил Нагельсманн.

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер — Хоффенхайм пройдет в Харькове на ОСК Металлист 19 сентября. Начало игры в 20.00.