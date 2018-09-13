Павелко за счет ФФУ возил родных на Евро-2016 - источник

В числе пассажиров рейса, организованного ФФУ, есть члены семьи Павелко, мэры, госслужащие, а также жены футболистов.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко за счет организации возил своих родных на матч Евро-2016 Украина - Германия, говорится в материале сообщества Facebook ВідФУТБОЛимо корупцію.

Речь идет о чартерном рейсе, который вылетел из Киева в Лилль 12 июня 2016 года и, по информации источника, был оплачен из бюджета ФФУ.

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Источник приводит список пассажиров рейса, среди которых, помимо самого Павелко, якобы присутствовали сын президента ФФУ Никита Павелко с женой Богданой Петровской (на тот момент они не были официально женаты) и гражданская жена Андрея Павелко - Екатерина Чаус.

Также в приведенном списке можно обнаружить фамилии министра спорта Игоря Жданова, мэров Киева Виталия Кличко и Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, народных депутатов Евгения Дейдея, Владимира Шкварилюка, Ивана Крулько, Андрея Кожемякина, Максима Курячия, Борислава Розенблата и Ярослава Москаленко (предположительно, указана только фамилия).

Авторы материала также предлагают Андрею Павелко ответить на вопросы о том, кто и на каком основании оплачивал перелет его родным, мэрам, нардепам и другим госслужащим, а также женам футболистов.

Напомним, сборная Украины в финальной части Евро-2016 проиграла все три матча группового турнира.