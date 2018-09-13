На матч УПЛ в Полтаве можно будет попасть за 5 гривен
Бронзовый призер прошлогоднего розыгрыша чемпионата Украины полтавская "Ворскла" решила подготовить для своих болельщиков сюрприз.
Руководство "зелено-белых" в честь Дня города сделало акцию - билеты на матч «Ворскла» – «Заря», который состоится 23 сентября, в День города Полтавы, можно купить за 5 гривен.
Читайте такжеВорскла начала продажу билетов на матчи Лиги Европы с Арсеналом и Спортингом
По такой цене доступны билеты с 15-го по 20 сектор. Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".
Отметим, что встретятся третья и четвертая команды прошлого чемпионата - "Ворскла" финишировала в предыдущем сезоне с бронзой, а "Заря" отстала от конкурента на одну ступеньку.
При этом, надо отметить, что "Ворскла" продолжительное время имеет проблемы с долгами перед футболистами и тренерами. Кроме того, в этом сезоне полтавский клуб выступит в групповом турнире Лиги Европы, где его соперниками будут лондонский "Арсенал", португальский "Спортинг" и "Карабах" (Азербайджан).