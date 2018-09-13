Новое правило ФИФА больно ударит по Шахтеру и Динамо

Международная футбольная федерация может ограничить число игроков, которых клуб имеет право отдать в аренду.

ФИФА готова ввести ограничение по количеству отдаваемых в аренду футболистов, сообщает Sport Bild.

По новым правилам клубы смогут отправлять в аренду максимум 8 игроков, в том числе не более 3-4 исполнителей – в один и тот же клуб.

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Исключение может быть сделано лишь для талантливых воспитанников клуба в возрасте до 21 года.

Если данное правило будет введено, клубы не смогут отправлять большое количество собственных футболистов в разные клубы, как это делают, к примеру, ведущие европейские клубы - "Челси", "Ювентус", имеющие по 40 и 26 игроков в арендах соответственно.

В Украине большое число футболистов, отданных в аренду, имеют в наличие "Шахтер" и "Динамо".