Новое правило ФИФА больно ударит по Шахтеру и Динамо
14:58, 13 сентября 2018Футбол
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Международная футбольная федерация может ограничить число игроков, которых клуб имеет право отдать в аренду.
REUTERS
ФИФА готова ввести ограничение по количеству отдаваемых в аренду футболистов, сообщает Sport Bild.
По новым правилам клубы смогут отправлять в аренду максимум 8 игроков, в том числе не более 3-4 исполнителей – в один и тот же клуб.
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Исключение может быть сделано лишь для талантливых воспитанников клуба в возрасте до 21 года.
Если данное правило будет введено, клубы не смогут отправлять большое количество собственных футболистов в разные клубы, как это делают, к примеру, ведущие европейские клубы - "Челси", "Ювентус", имеющие по 40 и 26 игроков в арендах соответственно.
В Украине большое число футболистов, отданных в аренду, имеют в наличие "Шахтер" и "Динамо".
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