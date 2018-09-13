Экс-капитан Челси и сборной Англии Терри отказался переходить в Спартак

Джон Терри мог заработать за остаток сезона 1,9 миллиона евро.

Английский защитник, экс-капитан сборной Англии и "Челси" Джон Терри отказался от перехода в московский «Спартак».

Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Я хорошо подумал и решил отказаться от предложения "Спартака". Хотел бы поблагодарить клуб, пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне», - написал англичанин. Футболист добавил, что отверг предложение, обсудив перспективу переезда в Россию со своей семьей.

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Отметим, что 8 сентября появилась информация, что футболист уже проходит медицинский осмотр в одной из итальянских клиник для перехода в московский «Спартак». По информации СМИ, Терри мог заработать за остаток сезона 1,9 миллиона евро.

В составе лондонского «Челси» Джон Терри пять раз становился чемпионом Англии. Футболист также завоевывал вместе с командой кубок Лиги чемпионов. Многие годы Терри выводил лондонцев на поле с капитанской повязкой.