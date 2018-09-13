Президент Ингульца про клетку для болельщиков на стадионе: это клетка для дебилов

Президент футбольного клуба первой лиги оправдывает появление "зверинца" на стадионе.

Президент команды «Ингулец», выступающей в первой лиге, Александр Поворознюк прокомментировал появление на стадионе своего клуба сектора для болельщиков гостей, огражденного клеткой.

«Что плохого в нашем гостевом секторе? Все удобства в наличии, есть кресла – устраивайтесь удобнее. Что не так? Это же клетка не для нормальных болельщиков, а для дебилов, которые неправильно себя ведут. Из-за этого их туда бросают и закрывают. На каждом стадионе должно это быть. И у меня есть. Мы специально этот сектор установили на видном месте, чтобы все его видели и думали головой перед тем, как что-то делать неправильно.

Эта «клетка» – камера временного содержания для тех болельщиков, которые нарушают правила поведения на стадионе. Сначала им делают замечания, а если они его не выполняют, то их просто сажают в «клетку» до выяснения обстоятельств. Что я неправильно сделал?

Хочу, чтобы наши болельщики спокойно приходили с детьми на стадион. Болей, кричи, сходи с ума, но беззаконние я не позволю! Такая «камера» должна быть по регламенту. Для тех людей, которые не умеют себя вести в общественных местах и ​​на стадионе», – сказал Поворознюк, которого цитирует Footboom.

Как сообщал УНИАН, футбольный клуб первой лиги "Ингулец", представляющий пгт Петрово Кировоградской области, удивил сектором для фанатов гостевой команды. Три ряда пластиковых сидений огородили железными прутьями, что больше напоминает вольер для животных.