Футболиста АПЛ обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девушки

Спортсмену, имя которого полиция держит в секрете, грозит 15 лет лишения свободы.

Футболист одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), имя которого полиция не раскрывает, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает The Mirror.

Игроку на момент совершения преступления было 17 лет. Жертва, которой тогда было 15, утверждает, что футболист и его кузен воспользовались тем, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, нападавшие были осведомлены, что она являлась на тот момент несовершеннолетней. Сам футболист сначала отрицал причастность к преступлению.

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Позже спортсмен изменил показания, указав на то, что между ним и жертвой произошел секс по согласию, и он не знал, что ей всего лишь 15. Кузен футболиста также настаивает на том, что изнасилования не было.

Обоим мужчинам грозит наказание до 15 лет тюремного заключения. На данный момент футболист находится в постоянном контакте с адвокатами, а его карьере пока что ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, суд вынес приговор голкиперу "Тоттенхэма" Уго Льорису, который был задержан полицией Лондона за вождение в нетрезвом виде.