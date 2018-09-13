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УЕФА опроверг информацию о возможном проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке

10:52, 13 сентября 2018
Футбол
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Александр Чеферин / Reuters

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о том, что организация ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов-2021 в Нью-Йорке.

«В настоящее время эта идея не обсуждается. УЕФА не планирует проводить финалы Лиги чемпионов за пределами Европы», – сказал Чеферин, которого цитирует АР.

Напомним, ранее о проведении матчей в США заключила договор испанская Ла Лига.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов