УЕФА опроверг информацию о возможном проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке
10:52, 13 сентября 2018Футбол
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Проведение финальных матчей ЛЧ за пределами Европы в настоящее время не обсуждается.
Александр Чеферин / Reuters
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о том, что организация ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов-2021 в Нью-Йорке.
«В настоящее время эта идея не обсуждается. УЕФА не планирует проводить финалы Лиги чемпионов за пределами Европы», – сказал Чеферин, которого цитирует АР.
Напомним, ранее о проведении матчей в США заключила договор испанская Ла Лига.
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