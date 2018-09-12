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Тоттенхэм оштрафует Льориса на 280 тысяч евро за пьянку за рулем

17:41, 12 сентября 2018
Футбол
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Уго Льорис / teamtalk.com

Суд на 20 месяцев лишил футболиста водительских прав и оштрафовал на 56 тысяч евро за вождение в нетрезвом виде.

Однако, кроме этого клуб Льориса «Тоттенхэм» дополнительно накажет вратаря. Игрока оштрафуют на двухнедельную зарплату, таким образом сумма штрафа составит 280 тысяч евро. Об этом сообщает l'Equipe.

При этом клуб не будет отнимать у игрока капитанскую повязку.

Напомним, 24 августа голкипер «Тоттенхэма» и чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Уго Льорис был задержан в Лондоне за вождение в нетрезвом виде. Алкотестер показал наличие алкоголя в его крови.

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Теги: #Уго Льорис