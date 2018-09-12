Тоттенхэм оштрафует Льориса на 280 тысяч евро за пьянку за рулем

Лондонский клуб решил наказать своего вратаря.

Вратарь "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис сегодня узнал решение суда в деле о вождении в нетрезвом виде.

Суд на 20 месяцев лишил футболиста водительских прав и оштрафовал на 56 тысяч евро за вождение в нетрезвом виде.

Однако, кроме этого клуб Льориса «Тоттенхэм» дополнительно накажет вратаря. Игрока оштрафуют на двухнедельную зарплату, таким образом сумма штрафа составит 280 тысяч евро. Об этом сообщает l'Equipe.

При этом клуб не будет отнимать у игрока капитанскую повязку.

Напомним, 24 августа голкипер «Тоттенхэма» и чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Уго Льорис был задержан в Лондоне за вождение в нетрезвом виде. Алкотестер показал наличие алкоголя в его крови.