Срна вернется в Украину с новым проектом

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна в ближайшее время планирует реализовать в Украине масштабный детский благотворительный проект.

36-летний экс-капитан донецкого «Шахтера» и сборной Хорватии Дарио Срна, который ныне выступает за итальянский «Кальяри», в скором времени реализует в Украине масштабный детский благотворительный проект.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Подробности программы Дарио Срна презентует в Харькове накануне одного из домашних матчей «Шахтера» в Лиге чемпионов.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с немецким «Хоффенхаймом», английским «Манчестер Сити» и французским «Лионом». Поединок «Шахтер» - «Хоффенхайм» состоится в Харькове в среду, 19 сентября.

Напомним, что Дарио Срна защищал цвета «Шахтера» с 2003-го по 2018-й годы.