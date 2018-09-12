Срна вернется в Украину с новым проектом
16:34, 12 сентября 2018Футбол
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Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна в ближайшее время планирует реализовать в Украине масштабный детский благотворительный проект.
Дарио Срна представит благотворительный проект в Украине / shakhtar.com
36-летний экс-капитан донецкого «Шахтера» и сборной Хорватии Дарио Срна, который ныне выступает за итальянский «Кальяри», в скором времени реализует в Украине масштабный детский благотворительный проект.
Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".
Подробности программы Дарио Срна презентует в Харькове накануне одного из домашних матчей «Шахтера» в Лиге чемпионов.
На групповом этапе Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с немецким «Хоффенхаймом», английским «Манчестер Сити» и французским «Лионом». Поединок «Шахтер» - «Хоффенхайм» состоится в Харькове в среду, 19 сентября.
Напомним, что Дарио Срна защищал цвета «Шахтера» с 2003-го по 2018-й годы.
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