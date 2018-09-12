Голкипер сборной Франции Льорис лишен водительских прав на 20 месяцев за вождение в нетрезвом виде

Капитана "Тоттенхэма" оштрафовали на 50 тысяч фунтов стерлингов.

Стала известна мера наказания в отношении голкипера английского «Тоттенхэма» и сборной Франции, чемпиона мира 2018 года Уго Льориса, который ранее был обвинён в вождении в нетрезвом виде.

Как сообщает Sky Sports News, по итогам расследования французский футболист лишён водительских прав на срок 20 месяцев, а также оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов (около 56 тысяч евро).

BREAKING: Tottenham goalkeeper Hugo Lloris banned from driving for 20 months and fined £50,000 for drink-driving. #SSN — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 12, 2018

Напомним, 24 августа голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис был задержан полицейскими в Лондоне за вождение в нетрезвом виде. Алкотестер показал наличие алкоголя в его крови. Позже капитана «Тоттенхэма» отпустили под залог, но 11 сентября он должен был явиться в Вестминстерский магистратский суд.

Напомним, этим летом голкипер Уго Льорис в составе сборной Франции завоевал титул чемпиона мира.