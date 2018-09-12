Президент Либерии Джордж Веа вернулся на футбольное поле в возрасте 51 года
14:05, 12 сентября 2018Футбол
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Знаменитый в прошлом футболист вернулся в национальную команду спустя 16 лет.
Веа стал президентом Либерии и решил вернуться в большой футбол / Reuters
Действующий Президент Либерии и бывший футболист Джордж Веа вернулся на футбольное поле.
Спустя 16 лет после ухода из сборной Либерии Веа вывел команду на матч с Нигерией, где хозяева уступили 1:2, сообщает SportArena.
В октябре ему исполнится 52.
Обладатель Золотого мяча 1995-го года провел на поле 79 минут, после чего был заменен.
Веа стал всемирно известен по выступлениям за Монако, ПСЖ и Милан. Кресло руководителя страны он занял в январе нынешнего года.
В тот же день сын Веа Тимоти провел 90 минут за сборную США в товарищеской встрече с Мексикой.
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