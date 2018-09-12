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Президент Либерии Джордж Веа вернулся на футбольное поле в возрасте 51 года

14:05, 12 сентября 2018
Футбол
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Веа стал президентом Либерии и решил вернуться в большой футбол / Reuters

Спустя 16 лет после ухода из сборной Либерии Веа вывел команду на матч с Нигерией, где хозяева уступили 1:2, сообщает SportArena.

В октябре ему исполнится 52.

Обладатель Золотого мяча 1995-го года провел на поле 79 минут, после чего был заменен.

Веа стал всемирно известен по выступлениям за Монако, ПСЖ и Милан. Кресло руководителя страны он занял в январе нынешнего года.

В тот же день сын Веа Тимоти провел 90 минут за сборную США в товарищеской встрече с Мексикой.

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Теги: #футбол#Либерия#Веа президент Либерии