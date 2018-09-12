Лунин вошел в сборную лучших арендованных игроков испанской Примеры

Украинский вратарь «Реала» выступает за «Леганес» на правах аренды.

19-летний голкипер «Леганеса» и сборной Украины по футболу Андрей Лунин попал в символическую сборную лучших арендованных футболистов чемпионата Испании. Список был составлен обозревателями испанской Marca. Контракт Лунина принадлежит мадридскому «Реалу». Цвета «Леганеса» украинский вратарь будет защищать до конца сезона на правах аренды.

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