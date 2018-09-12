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Лунин вошел в сборную лучших арендованных игроков испанской Примеры

11:08, 12 сентября 2018
Футбол
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Лунин вошел в символическую сборную новичков чемпионата Испании / Marca

19-летний голкипер «Леганеса» и сборной Украины по футболу Андрей Лунин попал в символическую сборную лучших арендованных футболистов чемпионата Испании.

Список был составлен обозревателями испанской Marca.

Контракт Лунина принадлежит мадридскому «Реалу».

Цвета «Леганеса» украинский вратарь будет защищать до конца сезона на правах аренды.

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Теги: #трансферы#Андрей Лунин#Реал Мадрид