Лунин вошел в сборную лучших арендованных игроков испанской Примеры
11:08, 12 сентября 2018Футбол
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Украинский вратарь «Реала» выступает за «Леганес» на правах аренды.
Лунин вошел в символическую сборную новичков чемпионата Испании / Marca
19-летний голкипер «Леганеса» и сборной Украины по футболу Андрей Лунин попал в символическую сборную лучших арендованных футболистов чемпионата Испании.
Список был составлен обозревателями испанской Marca.
Контракт Лунина принадлежит мадридскому «Реалу».
Цвета «Леганеса» украинский вратарь будет защищать до конца сезона на правах аренды.
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