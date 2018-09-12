В Запорожье автобус футбольной молодежной сборной Андорры попал в ДТП
10:38, 12 сентября 2018Футбол
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Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Соборном, возле ТРЦ "Украина".
Игроки сборной Андорры попали в аварию в Запорожье / zp.depo.ua
Во вторник, 11 сентября, поздно вечером, автобус футбольной сборной Андорры столкнулся с легковым авто ВАЗ.
Футболисты возвращались после матча со сборной Украины, сообщает Depo.Запорожье.
Информации о пострадавших нет. В полиции обещали предоставить подробности происшествия позже.
Как сообщал УНИАН, накануне вечером на "Славутич-Арена" в Запорожье состоялся матч отборочного турнира чемпионата Европы-2019 (U-21), в котором сборная Украины с большим трудом обыграла команду Андорры со счетом 1:0. Гол забил блестящим ударом Марьян Швед в конце матча.
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