В Запорожье автобус футбольной молодежной сборной Андорры попал в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Соборном, возле ТРЦ "Украина".

Во вторник, 11 сентября, поздно вечером, автобус футбольной сборной Андорры столкнулся с легковым авто ВАЗ.

Футболисты возвращались после матча со сборной Украины, сообщает Depo.Запорожье.

Информации о пострадавших нет. В полиции обещали предоставить подробности происшествия позже.

Как сообщал УНИАН, накануне вечером на "Славутич-Арена" в Запорожье состоялся матч отборочного турнира чемпионата Европы-2019 (U-21), в котором сборная Украины с большим трудом обыграла команду Андорры со счетом 1:0. Гол забил блестящим ударом Марьян Швед в конце матча.