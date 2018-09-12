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Сборная Испании разгромила участника финала ЧМ-2018 Хорватию в Лиге наций (результаты всех матчей)

00:03, 12 сентября 2018
Футбол
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Испания - Хорватия - 6:0 / REUTERS

Сборная Испании разгромила национальную команду Хорватии в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в испанском Эльче и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев, сообщает сайт УЕФА

Голами в составе испанской команды отметились Сауль, Марко Асенсио, Родриго, Серхио Рамос и Иско. Также автогол забил голкипер хорватской сборной Ловре Калинич. 

Третьей командой в этой группе является сборная Англии. На данный момент сборная Испании имеет 6 очков и лидирует в турнирной таблице группы. Англия и Хорватия пока не набрали ни одного балла. 

Напомним, что сборная Хорватии - финалист чемпионата мира-2018 и главная сенсация мундиаля.

В другом центральном поединке вторника сборная Бельгии не оставила шансов Исландии на ее поле - победа 3:0 благодаря голу Эдена Азара и дублю Ромелу Лукаку. 

Лига наций. 11 сентября

Исландия - Бельгия - 0:3

Испания - Хорватия - 6:0

Босния и Герцеговина - Австрия - 1:0

Финляндия - Эстония - 1:0

Венгрия - Греция - 2:1

Молдова - Беларусь - 0:0

Сан-Марино - Люксембург - 0:3

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Теги: #Лига наций#сборная Испании по футболу#сборная Хорватии