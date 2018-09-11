Молодежная сборная Украины с трудом обыграла Андорру в квалификации Евро-2019
21:04, 11 сентября 2018Футбол
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Победный гол был забит на последних минутах игры.
Сборная Украины (U-21) обыграла Андорру / ФФУ
В Запорожье завершился матч квалификации чемпионата Европы по футболу (U-21) между молодежными сборными Украины и Андорры.
Команда Украины одержала трудную победу над Андоррой - 1:0.
Единственный гол на 87-й минуте встречи забил форвард львовских "Карпат" Марьян Швед великолепным ударом в "девятку".
Интересно, что буквально за минуту до этого тот же Швед не сумел реализовать 11-метровый удар в ворота андоррцев, запустив мяч выше ворот. А еще в первом тайме арбитр не засчитал гол украинцев, зафиксировав фол в атаке.
Турнирное положение в группе 4 после семи матчей:
1. Англия – 20 очков
2. Украина – 14
3. Голландия – 12
4. Шотландия – 11
5. Латвия – 3
6. Андорра – 2
После встречи с Андоррой украинцам еще предстоит сыграть с Шотландией (13 октября) и Голландией (16 октября).
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