Молодежная сборная Украины с трудом обыграла Андорру в квалификации Евро-2019

Победный гол был забит на последних минутах игры.

В Запорожье завершился матч квалификации чемпионата Европы по футболу (U-21) между молодежными сборными Украины и Андорры.

Команда Украины одержала трудную победу над Андоррой - 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте встречи забил форвард львовских "Карпат" Марьян Швед великолепным ударом в "девятку".

Интересно, что буквально за минуту до этого тот же Швед не сумел реализовать 11-метровый удар в ворота андоррцев, запустив мяч выше ворот. А еще в первом тайме арбитр не засчитал гол украинцев, зафиксировав фол в атаке.

Турнирное положение в группе 4 после семи матчей:

1. Англия – 20 очков

2. Украина – 14

3. Голландия – 12

4. Шотландия – 11

5. Латвия – 3

6. Андорра – 2

После встречи с Андоррой украинцам еще предстоит сыграть с Шотландией (13 октября) и Голландией (16 октября).