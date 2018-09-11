УЕФА одобрил создание третьего еврокубкового турнира начиная с сезона-2021/22

Это подтвердил президент Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли.

Президент Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли сообщил, что с 2021 года УЕФА введет третий еврокубковый турнир вдобавок к двум существующим - Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Дан зеленый свет для создания третьего еврокубка. Осталось только дождаться подтверждения исполнительного комитета УЕФА. Общее количество клубов в еврокубках увеличится до 96 с сезона-2021/2022», - заявил Аньелли, которого цитирует Football Italia.

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Ранее об изменениях сообщал Bild. В основной стадии Лиги чемпионов так же, как и сейчас, будут принимать участие 32 команды, Лига Европы сократится с 48 до 32 команд, в третьем еврокубке, название которого пока неизвестно, также примут участие 32 клуба.

Отметим, что с 1960-го по 1999 годы УЕФА проводил третий еврокубковый турнир - Кубок обладателей кубков УЕФА, который был упразднён. Еще одно, менее престижное соревнование - Кубок Интертото - было упразднёно в 2008 году.