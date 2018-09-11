Яролим покинул пост главного тренера сборной Чехии после проигрыша от Украины
14:46, 11 сентября 2018Футбол
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Два поражения от команд Украины и России лишили наставника чешской команды должности.
Яролим покинул пост главного тренера сборной Чехии / Reuters
Карел Яролим, по взаимному согласию, покидает должность главного тренера сборной Чехии по футболу.
Об этом сообщается в официальном Twitter Футбольной ассоциации Чехии.
В ассоциации также сообщили, что в ближайшее время проведут встречи с кандидатами чтобы найти замену предыдущему наставнику.
Традиционно, Яролиму выразили благодарность за проделанную работу..
За последние несколько дней сборная Чехии проиграла команде Украины в матче Лиги наций (1:2), после чего разгромно уступила команде России в товарищеском матче - 1:5.
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