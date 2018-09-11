цей матеріал доступний українською

Яролим покинул пост главного тренера сборной Чехии после проигрыша от Украины

14:46, 11 сентября 2018
Футбол
691 0
Яролим покинул пост главного тренера сборной Чехии / Reuters

Об этом сообщается в официальном Twitter Футбольной ассоциации Чехии.

В ассоциации также сообщили, что в ближайшее время проведут встречи с кандидатами чтобы найти замену предыдущему наставнику.

Традиционно, Яролиму выразили благодарность за проделанную работу..

За последние несколько дней сборная Чехии проиграла команде Украины в матче Лиги наций (1:2), после чего разгромно уступила команде России в товарищеском матче - 1:5.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#сборная Украины#Лига наций УЕФА