Тренер сборной Чехии Яролим: с Украиной играли на равных, Россия - на голову сильнее

Наставник чешской команды прокомментировал разгромное поражение от россиян со счетом 1:5.

Главный тренер сборной Чехии считает разгром в товарищеском матче от России (1:5) более болезненным, чем поражение от Украины (1:2) в Лиге наций.

«Даже поражение от Украины не так болезненно для меня, как это», — цитирует главного тренера чехов Спорт-Экспресс.

«С Украиной мы играли на равных, а Россия была на голову сильнее нас. Мы совершили очень грубые ошибки в обороне, следствием этого стали пропущенные мячи. Я сожалею об этом поражении».

Также Яролим обвинил в результате футболистов и встал на защиту системы своей игры.

«Не нашлось игрока, который мог бы повести за собой. Во втором тайме вернулись, но быстро упустили нити игры и допустили такое поражение. Система не была ошибочной, просто футболисты сыграли недостаточно хорошо».

Как сообщал УНИАН, сборная Украины одержала победы над Чехией (2:1) и Словакией (1:0) на старте Лиги наций и возглавила группу 1 второго дивизиона.

Сборная Чехии накануне провела товаищеский матч с россиянами в Ростове и потерпела разгромное поражение - 1:5.