Украина оказалась одной из пяти европейских сборных, не проигрывавших в 2018-м

В рейтинг вошли национальные команды, которые провели не менее пяти матчей.

Сборная Украины вошла в рейтинг команд, которые не проигрывали в 2018 году в основное время.

В текущем году национальная сборная Украины провела 6 встреч. 2 из них закончились с ничейным результатом: 1:1 с Саудовской Аравией и 0:0 с Марокко, сообщает Футбол 24 со ссылкой на Gracenote Live, которая вела собственный рейтинг.

Также украинцы одержали 4 победы: 2:1 над Японией, 4:1 над Албанией, а также свежие в памяти победы в Лиге наций над Чехией и Словакией 2:1 и 1:0 соответственно.

Кроме Украины еще 4 европейские сборные ни разу не проиграли в 2018 году в основное время - Испания, Румыния, Косово и Андорра.