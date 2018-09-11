Украина оказалась одной из пяти европейских сборных, не проигрывавших в 2018-м
11:36, 11 сентября 2018Футбол
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В рейтинг вошли национальные команды, которые провели не менее пяти матчей.
Сборная Украины обыграла Чехию в 1-м туре Лиги наций / REUTERS
Сборная Украины вошла в рейтинг команд, которые не проигрывали в 2018 году в основное время.
В текущем году национальная сборная Украины провела 6 встреч. 2 из них закончились с ничейным результатом: 1:1 с Саудовской Аравией и 0:0 с Марокко, сообщает Футбол 24 со ссылкой на Gracenote Live, которая вела собственный рейтинг.
Также украинцы одержали 4 победы: 2:1 над Японией, 4:1 над Албанией, а также свежие в памяти победы в Лиге наций над Чехией и Словакией 2:1 и 1:0 соответственно.
Кроме Украины еще 4 европейские сборные ни разу не проиграли в 2018 году в основное время - Испания, Румыния, Косово и Андорра.
UEFA countries unbeaten in 2018, minimum 5 matches played:— Gracenote Live (@GracenoteLive) September 10, 2018
Spain🇪🇦
Ukraine🇺🇦
Romania🇷🇴
Kosovo🇽🇰
ANDORRA🇦🇩#NationsLeague
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