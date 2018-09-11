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Терри может отказаться от перехода в "Спартак" из-за публикаций СМИ о России

11:09, 11 сентября 2018
Футбол
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Джон Терри откажется от переезда в Россию из-за опасений семьи / Reuters

С окончательным оформлением сделки по переходу в "Спартак" экс-защитника  "Челси"  и сборной Англии Джона Терри возникли определенные сложности.

Никаких вопросов по контракту у 37-летнего футболиста нет (это подтверждают и источники в английских СМИ), медосмотр в римской клинике "Вилла Стюарт" также пройден успешно, сообщает Спорт-Экспресс.

Пауза же с официальным объявлением о трансфере связана с тем, что у Терри и его семьи возникли сомнения о целесообразности переезда в Россию на фоне многочисленных негативных публикаций о стране в английской прессе.

Ситуация разрешится в ближайшие дни, дедлайн сделки – 14 сентября. Не позднее этого срока красно-белые должны обратиться в комитет РФС по статусу игроков, который должен разрешить заявить защитника вне заявочной кампании.

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Теги: #футбол#трансферы#Джон Терри