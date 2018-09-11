УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Чехия - Украина

В вину украинской стороне ставят использование болельщиками пиротехники, бросание различных предметов на поле, нанесение убытков принимающей стороне и выбегания фанатов на поле.

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам футбольного матча Чехия – Украина в Лиге наций, который состоялся в прошлый четверг в чешском Угерске-Градиште.

Как сообщает официальный сайт организации, дисциплинарное дело открыто как на Украину, так и на Чехию.

В частности, хозяев поля обвиняют в задержке начала матча (поединок был перенесен на 15 минут из-за отсутствия света на стадионе. - УНИАН), отсутствии стюардов и блокировании выходов. Также УЕФА отмечает болельщиков, которые выбегали на поле.

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Что касается Украины, то УЕФА отмечает использование пиротехники, бросание различных предметов на поле, нанесение убытков принимающей стороне. Также не остались без внимания болельщики, которые выбегали на поле.

Дело будет рассмотрено 27 сентября.

Как сообщал УНИАН, после матча Чехия - Украина чешской полицией были задержаны 8 фанатов украинской сборной, но затем они были отпущены после вмешательства руководства ФФУ и представителей посольства Украины в Чехии.