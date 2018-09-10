УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке
УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке. Об этом сообщил основатель группы мультимедийных коммуникаций в Испании Mediapro Хауме Роурес.
«Переговоры продолжаются. Существует возможность проведения финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке», – цитирует Роуреса AS.
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УЕФА разделяет позицию руководителей испанской Примеры, которые заключили контракт на проведение матчей чемпионата в Северной Америке.
Президент УЕФА Александер Чеферин, в свою очередь, ранее пообещал, что матчи Лиги чемпионов до 2024 года будут проходить в Европе.
Напомним, финал прошлого розыгрыша престижного европейского турнира состоялся в Киеве. В главном матче Лиги чемпионов в третий раз подряд победил мадридский "Реал".