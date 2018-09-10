Салах, Буффон, Роналду и другие - названы претенденты на попадание в символическую сборную года по версии FIFPro

Cостав "сборной мира" определяется по результатам голосования самих футболистов, которые входят в профсоюз FIFPro.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) объявила имена 55 игроков, которые претендуют на попадание в символическую сборную года FIFA FIFPro, сообщает официальный сайт ФИФА.

Претенденты определились в результате голосования 25 тысяч профессиональных футболистов из 65 стран.

Вратари: Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус" / ПСЖ), Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси" / "Реал"), Давид де Хеа (Испания, "Манчестер Юнайтед"), Кейлор Навас (Коста-Рика, "Реал"), Марк-Андре тер Штеген (Германия, "Барселона").

Защитники: Жорди Альба (Испания, "Барселона"), Даниэль Карвахаль (Испания, "Реал"), Джорджо Кьеллини (Италия, "Ювентус"), Дани Алвес (Бразилия, ПСЖ), Вирджил ван Дейк (Голландия, "Ливерпуль"), Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"), Матс Хуммельс (Германия, "Бавария"), Йозуа Киммих (Германия, "Бавария"), Деян Ловрен (Хорватия, "Ливерпуль"), Марсело (Бразилия, "Реал"), Йерри Мина (Колумбия, "Барселона" / "Эвертон"), Бенжамен Павар (Франция, "Штутгарт"), Жерар Пике (Испания, "Барселона"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Тьяго Силва (Бразилия, ПСЖ), Киран Триппьер (Англия, "Тоттенхэм Хотспур"), Самюэль Умтити (Франция, "Барселона"), Рафаэль Варан (Франция, "Реал"), Шиме Врсалько (Хорватия, "Атлетико" / "Интер"), Кайл Уокер (Англия, "Манчестер Сити").

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Полузащитники: Серхио Бускетс (Испания, "Барселона"), Каземиро (Бразилия, "Реал"), Филиппе Коутиньо (Бразилия, "Барселона"), Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Эден Азар (Бельгия, "Челси"), Андрес Иньеста (Испания, "Барселона" / "Виссел Кобе"), Иско (Испания, "Реал"), Н’Голо Канте (Франция, "Челси"), Тони Кроос (Германия, "Реал"), Неманья Матич (Сербия, "Манчестер Юнайтед"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Поль Погба (Франция, "Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич (Хорватия, "Барселона"), Давид Сильва (Испания, "Манчестер Сити"), Артуро Видаль (Чили, "Бавария" / "Барселона").

Нападающие: Карим Бензема (Франция, "Реал"), Эдинсон Кавани (Уругвай, ПСЖ), Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус"), Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико"), Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Ромелу Лукаку (Бельгия, "Манчестер Юнайтед"), Марио Манджукич (Хорватия, "Ювентус"), Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Неймар (Бразилия, ПСЖ), Криштиану Роналду (Португалия, "Реал" / "Ювентус"), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Луис Суарес (Уругвай, "Барселона").

Отметим, что состав "сборной мира" определяется по результатам голосования футболистов, которые выбирают игроков из списка кандидатов на каждую позицию.

Символическая сборная года FIFA FIFPro будет объявлена 24 сентября в Лондоне на церемонии вручения наград. В нее войдут один голкипер, четыре защитника, три полузащитника и три нападающих.