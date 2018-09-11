Лига наций: взлет сборной Украины и первые плоды

Новый цикл отбора Евро-2020 и Лиги наций станет новым испытанием и для тренерского штаба команды. Сейчас наступил тот момент, когда с Андрея Шевченко и его помощников будут спрашивать по полной. Ведь два года на адаптацию и внедрение собственных идей — более, чем достаточно. А они уже прошли. Пока что главному тренеру сборной все сходило с рук — и провал в отборочном турнире ЧМ-2018, и невнятная игра в большинстве матчей, и даже работа на итальянском телевидении именно в те дни, когда проходят матчи чемпионата Украины. Чувствуя всестороннюю опеку со стороны президента федерации, временами Шевченко позволял себе не считаться с мнением общественности. А оно постепенно меняется. Сегодня доверие и симпатия к штабу сборной уже не столь безграничны, как это было два года назад, когда Шевченко только начинал самостоятельную тренерскую карьеру.

И если непопадание на проходивший в России ЧМ-2018 многие восприняли с облегчением, то «пролет» мимо Евро-2020 Шевченко уже не простят.

Именно поэтому отношение к Лиге наций у сборной Украины максимально серьезное. Шевченко понимает: в случае неудачи в отборочном турнире, а он обещает быть непростым, именно Лига наций может стать спасательным кругом не только для национальной команды, но и для самого Шевченко. Перед ним стоит задача вывести сборную в финальную часть Евро, при этом никто не уточняет, каким именно образом мы должны туда попасть.

Состав на игру с Чехией был практически оптимальным на сегодняшний день. На правом фланге обороны предпочтение было от дано Александру Караваеву, который в «Заре» обычно играет правого вингера. Прежде Шевченко отдавал эту позицию на откуп Богдану Бутко, но в последнее время он потерял место в составе «Шахтера», уступив его Олегу Данченко. Последнего тоже вызвали в сборную, но выпустить его на поле Шевченко не решился.

Зато Николай Матвиенко в обоих матчах отвечал за левый фланг обороны, хотя в клубе он тоже не играет. Прежде эту позицию мог продублировать Эдуард Соболь, тоже принадлежащий «Шахтеру». Но в последнее время он немного ушей в тень, в «Шахтере» на него особо не рассчитывают, и только недавно Соболь был отдан в аренду чешскому «Яблонецу».

Наконец-то в стартовом составе вышел Руслан Малиновский. Он продолжает феерить в составе бельгийского «Генка», недавно подписал новый контракт с бельгийским клубом и стал его самым высокооплачиваемым игроком. Но если в своих предыдущих матчах за сборную Малиновский находился в тени лидеров, в первую очередь, Ярмоленко и Коноплянки, то теперь роль Руслана резко изменилась. Именно он стал главным игроком в середине поля, именно он исполнял все штрафные, хотя прежде к исполнению стандартов его почти не допускали. И пусть пока Руслан не забил, очевидно, что новая роль подходит ему значительно лучше. Безусловно, это тренерское решение, которое пошло команде на пользу.

Еще одна проблемная позиция — нападающий. Артем Беседин получил травму, поэтому альтернативы Роману Яремчуку у Шевченко практически не было. И дебютант сборной не подвел. Он был одним из лучших во время матча с чехами, вот только не забил. При этом моментов у него хватало, что тоже говорит о классе форварда. А если есть моменты, голы рано или поздно придут.

Еще одно важное решение от Шевченко — одновременное присутствие на поле Ярмоленко, Коноплянки и Марлоса. Когда они играют втроем, кто-то обязательно должен действовать на непривычной позиции. Этим «кем-то» стал Марлос, игравший на позиции чистой «десятки». И нужно признать, в Чехии этот ход сработал — Марлос буквально задергал своих соперников. Со словаками получалось уже не так хорошо — бразильского украинца надежно прикрыли. Тем не менее, это тренерское решение тоже следует признать удачным.

Новым качеством сборной Украины может стать сильная скамейка запасных. В обоих матчах победе нашей команды поспособствовали игроки, вышедшие на замену. Речь об Александре Зинченко и Викторе Цыганкове. Многие заговорили о каком-то особенном чутье главного тренера, но не стоит с такими выводами спешить. Когда у тебя на скамейке есть такие ребята, а основные игроки заметно устали, ты просто обязан освежить атаку с помощью замен. Шевченко просто сделал свою работу, а футболисты его не подвели.

Так же нужно сказать о голах, забитых на последних минутах. Оба мяча в ворота сборной Чехии мы забили в компенсированное время каждого из таймов. Словаков тоже додавили на исходе встречи. Что это - хорошая физическая готовность или характер? Наверное, и то, и другое. Если прежде на последних минутах мы боялись не пропустить, то теперь забиваем сами. В частности, благодаря заменам, которые тот же Михаил Фоменко предпочитал не делать вовсе.

Похоже, игра сборной Украины стала большим сюрпризом для сборной Чехии. Соперник явно не ожидал, что подопечные Шевченко будут контролировать мяч, навязывая свою волю на протяжении всего матча. В результате, украинцы превзошли чехов практически по всем статистическим показателям. И самое главное - в количестве забитых голов.

А вот со словаками столь огромного преимущества уже не было. И здесь не в нашу пользу сыграло сразу несколько факторов. Фактор первый – усталость команды, ведь игра во Львове проходила через два дня на третий. Фактор второй – сборная Словакии на сегодняшний день заметно сильнее сборной Чехии. Фактор третий – главный тренер словаков разобрал игру украинцев значительно лучше, чем его чешский коллега. И фактор четвертый – по известным причинам встреча проходила при пустых трибунах.

Да, Словакия - это вам далеко не Чехия. С ней мы играли неоднократно и постоянно испытывали проблемы. У нее есть мощные игроки в защитной и средней линиях. Некоторых из них можно назвать топ-игроками в европейском масштабе. В частности, того же Шкриниара, Шкртела, Хамшика. Игра словаков незамысловата, но они умеют создать сопернику массу проблем. В первую очередь, они не дают играть другим. И, тем не менее, команда Шевченко пыталась до конца играть в свой футбол и была вознаграждена за свои усилия. Хотя пенальти был из категории 50 на 50, мы его заработали и, с горем пополам, реализовали. Как говорится, гол есть гол, победа есть победа, три очка есть три очка.

Таким образом, сборная Украины вырвалась в единоличные лидеры и стала однозначным фаворитом своей группы. Должно случиться что-то непредвиденное, чтобы мы упустили первое место. Но дело даже не в очках и местах, а в той уверенности, которую получили Шевченко и его подопечные после сентябрьских матчей. Теперь команда должна поверить в себя еще больше, она должна убедиться в том, что выбранный курс правильный и он должен принести успех. Это будет огромным психологическим подспорьем уже в ближайших матчах отбора Евро-2020.

Кроме того, ценность подобных побед отмечают не только специалисты, а и сами игроки, что намного важнее.

В частности, защитники киевского «Динамо» и национальной сборной Никита Бурда отметил: «Да, теперь обязательно надо выиграть группу. Как говорится, хорошо закончить то, что начали, и двигаться к своей цели дальше».

А, говоря об игре команды в прошедших двух матчах, Бурда заявил: «Ребята много эмоций отдали в Чехии, было мало времени на восстановление, плюс, игра была без зрителей. Но настрой на словаков был не меньший, чем на чехов. Считаю, что мы агрессивнее сыграли в атаке и за счет этого сумели заработать пенальти и забить победный гол. Я не играл в Чехии, чтобы сравнить эти две сборные, но во Львове игра складывалась так, что игра была фактически до одной ошибки. Слава богу, у нас был шанс, и мы его использовали».

Ну, и в конце нельзя не сказать про ложку дегтя в этой бочке меда от нашей команды. Подвели «сине-желтую» дружину ее болельщики, которых принято считать главной опорой команды. Как мы уже упоминали, матч со Словакией во Львове прошел при пустых трибунах. И об этом «бане» со стороны УЕФА было известно давно. Решение о проведении матча со Словакией без зрителей было принято задолго до матча с чехами, еще по итогам предыдущих официальных и товарищеских матчей. Да и вообще, украинские болельщики «на особом счету» у УЕФА и разных контролирующих организаций, вроде FARE, следящей за проявлением расизма на стадионе, и прочих… Уж сколько раз наши команды – как клубные, так и сборная - играли домашние матчи международных турниров при пустых трибунах.

Но, видимо, кровь украинского фаната слишком горячая. И ошибки прошлых лет их ничему не учат. На матче против команды Чехии самые ярые болельщики сборной Украины также отличились. После игры их подошли поприветствовать игроки команды, что стало своеобразным призывом к действию. Самые «горячие головы» тут же кинулись штурмовать ограждения и пытаться попасть на поле. Разумеется, не мешкала и местная полиция. Восемь самых активных – тех, кто успел перелезть через ограждения и уже оказался на поле, немедленно скрутили и вывели за пределы стадиона. При этом, вели себя полицейские отнюдь не толерантно и как-то даже не по-европейски. Фанатов укладывали лицом в землю, всячески демонстрируя свою силу и превосходство над украинцами. Впрочем, тех, кто остался по ту сторону забора, полицейские не трогали.

В дело пришлось вмешаться представителям посольства Украины в Чехии и, находившемуся на месте событий, руководству ФФУ. С горем пополам, фанатов удалось «отбить», для чего пришлось заплатить немалый штраф. Уже на следующий день они были освобождены и смогли вернуться на родину, а запрет на посещение Шенгенской зоны на определенное время так и не был вынесен.

Тем не менее, уже ближайшее заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) УЕФА, может вынести весьма печальные решения-последствия для украинской команды. В частности, и второй домашний матч нынешней Лиги Наций – против Чехии – команда может провести при пустых трибунах. «Кредитная история» Украины в отношениях болельщиков и контролирующих органов УЕФА далеко не на нашей стороне, а европейские чиновники церемониться не будут.

Кирилл Стадниченко