Игрок французского Сент-Этьенна погиб в результате перестрелки

Помимо 20-летнего футболиста был также застрелен 14-летний подросток.

Защитник французского клуба "Сент-Этьенн" Вильям Гомис погиб в результате перестрелки, которая произошла в ночь с 9-го на 10 сентября в Ла-Сен-сюр-Мер (Франция), сообщает Var-Matin.

По информации издания, помимо 20-летнего футболиста был также застрелен 14-летний подросток.

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Пресс-служба «Сент-Этьена» подтвердила информацию о смерти футболиста. Сообщается, что Гомис выступал за резервную команду клуба .

«Сент-Этьен» опечален трагической смертью Вильяма Гомиса. Руководство клуба, тренеры, игроки и сотрудники шокированы произошедшим и соболезнуют семье погибшего», - говорится в сообщении пресс-службы «Сент-Этьена».

«Сент-Этьен» после четырёх туров чемпионата Франции идет на 9-м месте в турнирной таблице, набрав шесть очков.