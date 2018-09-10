Моуриньо включил режим Неймара: тренер не удержался на ногах, упав на стадионе "Уэмбли" (видео)

Жозе Моуриньо очень торопился к началу игры Англия - Испания.

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сконфузился на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, перецепившись через ограждение.

Моуриньо прибыл на арену, чтобы посетить матч Лиги наций Англия – Испания, и так торопился к началу, что зацепился ногой за ограждение и упал на пол. Работник стадиона сразу же помог подняться наставнику "МЮ", а сам Моуриньо отреагировал на ситуацию улыбкой, сообщает ESPN.

Напомним, как сообщал УНИАН, матч Англия – Испания закончился победой гостей со счетом 2:1.