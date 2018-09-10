цей матеріал доступний українською

Зидан: cкоро вернусь к тренерской работе

10:56, 10 сентября 2018
Футбол
293 0
Зинедин Зидан / REUTERS

Читайте такжеСтали известны претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

"Конечно, скоро я вернусь к тренерской работе. Это то, что мне нравится делать, и то, чем я занимался всю жизнь", – сказал Зидан в комментарии rtve.es.

Напомним, что Зидан покинул мадридский "Реал" по окончании прошлого сезона, выиграв в Киеве в третий раз подряд турнир Лиги чемпионов. 

Недавно в прессе появились слухи, что француз может сменить на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо или же возглавить туринский "Ювентус". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Зинедин Зидан