Зидан: cкоро вернусь к тренерской работе

Зинедин Зидан анонсировал свое скорое возвращение в футбол.

Экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что намерен в скором времени вернуться в футбол.

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"Конечно, скоро я вернусь к тренерской работе. Это то, что мне нравится делать, и то, чем я занимался всю жизнь", – сказал Зидан в комментарии rtve.es.

Напомним, что Зидан покинул мадридский "Реал" по окончании прошлого сезона, выиграв в Киеве в третий раз подряд турнир Лиги чемпионов.

Недавно в прессе появились слухи, что француз может сменить на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо или же возглавить туринский "Ювентус".