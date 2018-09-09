Чемпион мира сборная Франции обыграла Голландию в центральном матче дня в Лиге наций
Во французском Сен-Дени завершился центральный матч дня в рамках Лиги наций УЕФА, в котором сборная Франции принимала команду Голландии. Игра завершилась победой действующих чемпионов мира французов - 2:1.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Автором первого гола стал французский нападающий Килиан Мбаппе, отличившийся на 14-й минуте после передачи полузащитника Блеза Матюиди. В середине второго тайма Голландия сравняла счёт благодаря точному удару форварда Райана Бабеля. Победу Франции принёс нападающий Оливье Жиру на 75-й минуте.
Напомним, что сегодня свой поединок 2-го тура Лиги наций провела и сборная Украины, обыграв во Львове команду Словакии - 1:0.
Лига наций. 9 сентября
Франция - Голландия - 2:1
УКРАИНА - Словакия - 1:0
Дания - Уэльс - 2:0
Болгария - Норвегия - 1:0
Кипр - Словения - 2:1
Грузия - Латвия - 1:0
Македония - Армения - 2:0
Лихтенштейн - Гибралтар - 2:0