Чемпион мира сборная Франции обыграла Голландию в центральном матче дня в Лиге наций

Победу Франции принес гол Оливье Жиру.

Во французском Сен-Дени завершился центральный матч дня в рамках Лиги наций УЕФА, в котором сборная Франции принимала команду Голландии. Игра завершилась победой действующих чемпионов мира французов - 2:1.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Автором первого гола стал французский нападающий Килиан Мбаппе, отличившийся на 14-й минуте после передачи полузащитника Блеза Матюиди. В середине второго тайма Голландия сравняла счёт благодаря точному удару форварда Райана Бабеля. Победу Франции принёс нападающий Оливье Жиру на 75-й минуте.

Напомним, что сегодня свой поединок 2-го тура Лиги наций провела и сборная Украины, обыграв во Львове команду Словакии - 1:0.

Лига наций. 9 сентября

Франция - Голландия - 2:1

УКРАИНА - Словакия - 1:0

Дания - Уэльс - 2:0

Болгария - Норвегия - 1:0

Кипр - Словения - 2:1

Грузия - Латвия - 1:0

Македония - Армения - 2:0

Лихтенштейн - Гибралтар - 2:0