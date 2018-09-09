Шевченко после победы над Словакией: нужно было терпеть, не рисковать

Наставник "сине-желтых" прокомментировал результат матча Лиги наций.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Словакией (1:0) в Лиге наций во Львове.

«Мы готовили ребят к такой игре. Знали, что Словакия – сбалансированая команда с хорошими исполнителями. Знали, что будет тяжелая игра. Благодарен ребятам, они очень серьезно отнеслись к игре в плане психологии.

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После хорошего матча с чехами было важно восстановиться и немного поменять менталитет. Играть так, как с чехами, сегодня было бы сложно.

Нужно было терпеть, не рисковать. Просили убрать опрометчивые передачи, играть компактно. Просили быстро возвращаться в середину при потере мяча. Знали, что моменты будут и мы их нашли», – сказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины добыла вторую победу подряд в Лиге наций и имеет 100-процентный результат после двух туров. УНИАН вел прямую онлайн-трансляцию игры Украина - Словакия.