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Сборная Украины добыла вторую победу подряд в Лиге наций, обыграв Словакию

18:00, 09 сентября 2018
Футбол
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Украина - Словакия - 1:0 / REUTERS

Во Львове на стадионе "Арена-Львов" прошел поединок в рамках Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Словакии. Национальная команды Украины одержала победу со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.  

Единственный гол в поединке был забит на 80-й минуте. Украинцы заработали пенальти усилиями Виктора Цыганкова, который смело ворвался в штрафную и был остановлен соперниками с нарушением правил. Отметим, что это был первый эпизод с участием Цыганкова, который вышел за минуту до этого на замену. 

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Пенальти реализовал Андрей Ярмоленко - словацкий вратарь Дубравка коснулся мяча, но тот все же заскочил в сетку ворот словацкой команды. 

Стоит отметить, что матч проходил без зрителей по решению УЕФА.

По итогам двух матчей - с Чехией и Словакией - сборная Украины имеет 100-процентный показатель набранных очков. Напомним, что 6 сентября "сине-желтые" обыграли Чехию на ее поле (2:1).

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Теги: #Лига наций#матч Украина - Словакия Львов