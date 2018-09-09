Сборная Украины добыла вторую победу подряд в Лиге наций, обыграв Словакию

Решающий гол "сине-желтые" забили с пенальти за 10 минут до финального свистка.

Во Львове на стадионе "Арена-Львов" прошел поединок в рамках Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Словакии. Национальная команды Украины одержала победу со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный гол в поединке был забит на 80-й минуте. Украинцы заработали пенальти усилиями Виктора Цыганкова, который смело ворвался в штрафную и был остановлен соперниками с нарушением правил. Отметим, что это был первый эпизод с участием Цыганкова, который вышел за минуту до этого на замену.

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Пенальти реализовал Андрей Ярмоленко - словацкий вратарь Дубравка коснулся мяча, но тот все же заскочил в сетку ворот словацкой команды.

Стоит отметить, что матч проходил без зрителей по решению УЕФА.

По итогам двух матчей - с Чехией и Словакией - сборная Украины имеет 100-процентный показатель набранных очков. Напомним, что 6 сентября "сине-желтые" обыграли Чехию на ее поле (2:1).