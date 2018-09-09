Украина - Словакия: где смотреть матч Лиги наций

Поединок можно будет увидеть на двух украинских телеканалах.

Сегодня во Львове, на стадионе "Арена-Львов" состоится второй поединок сборной Украины в Лиге наций - против сборной Словакии. Поединок начнется в 16.00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть поединок в прямой трансляции сразу на двух телеканалах - специализированном «Футбол 1» (начало трансляции - за 10 минут до стартового свистка) и общенациональном телеканале «Украина».

На телеканале «Футбол 1» в 15.15 начнется аналитическая студия «Главная команда», которая пройдет также после игры.

Напомним, что за текстовой онлайн-трансляцией встречи Украина - Словакия можно будет следить на сайте УНИАН.