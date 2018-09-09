Украина - Словакия: где смотреть матч Лиги наций
13:59, 09 сентября 2018Футбол
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Поединок можно будет увидеть на двух украинских телеканалах.
Сегодня стартует новый турнир - Лига наций УЕФА / uefa.com
Сегодня во Львове, на стадионе "Арена-Львов" состоится второй поединок сборной Украины в Лиге наций - против сборной Словакии. Поединок начнется в 16.00 по киевскому времени.
Украинские болельщики смогут увидеть поединок в прямой трансляции сразу на двух телеканалах - специализированном «Футбол 1» (начало трансляции - за 10 минут до стартового свистка) и общенациональном телеканале «Украина».
На телеканале «Футбол 1» в 15.15 начнется аналитическая студия «Главная команда», которая пройдет также после игры.
Напомним, что за текстовой онлайн-трансляцией встречи Украина - Словакия можно будет следить на сайте УНИАН.
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