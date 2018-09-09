Украина - Словакия - 1:0: онлайн-трансляция, Лига наций, 2-й тур

"Сине-желтые" проводят второй поединок в новом турнире УЕФА.

Сегодня во Львове состоится матч Лиги наций в группе В1 между сборными Украины и Словакии.

Поединок начнется в 16.00 по киевскому времени.

Это второй матч в Лиге наций для национальной команды Украины и стартовая игра на турнире - для словаков.

Напомним, что накануне, в четверг, команда Андрея Шевченко обыграла другого соперника по группе В1 - на выезде была одержана победа над Чехией (2:1), причем решающий гол "сине-желтые" провели на последней минуте компенсированного времени.

Следует отметить, что матч Украина - Словакия пройдет на стадионе "Арена-Львов" без зрителей в связи с решением УЕФА.

Прогнозы букмекеров

Эксперты ведущих букмекерских контор видят Украину явным фаворитом игры. Согласно котировкам авторитетной британской William Hill, шансы украинской сборной заметно выше, чем у соперника. Так, победа "сине-желтых" оценивается коэффициентом 1,91 к 1, победа словаков - 4,60 к 1, ничейный результат имеет коэффициент 3,10 к 1.

Матч Украина - Словакия начнется сегодня в 16.00.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Добрый день!

Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Пятов – Матвиенко, Бурда, Ракицкий, Караваев – Степаненко – Коноплянка, Малиновский, Марлос, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Бойко, Лунин, В. Кравец, Кривцов, Селезнев, Цуриков, Буяльский, Цыганков, Сидорчук, Зинченко, Макаренко, Данченко.

Словакия: Дубравка – Губочан, Шкриньяр, Шкртел, Шатка – Лоботка, Куцка, Хамшик – Вайсс, Мак – Немец.

Запасные: Козачик, Шулла, Вальент, Дьомбер, Грегуш, Дуда, Пачинда, Руснак, Грошовски, Мазань, Сабо, Дюриш.

Трибуны "Арены-Львов" девственно пусты, однако украинские болельщики поддержали свою сборную, развесив на трибунах государственные флаги с надписями украинских городов.

К началу матча все готово. Команды выходят на поле. Прозвучали национальные гимны Словакии и Украины.

1. Игроки сборной Словакии начали матч с центра поля и провели первую атаку, но мяч после навеса с фланга ушел за пределы поля.

3. Завладели мячом украинцы, но пока прессингуют грамотно словаки.

5. Коноплянка подхватил мяч и с дальнего расстояния решил пробить, но мяч ушел далеко на трибуны.

6. Украины отобрали мяч у Хамшика, и Степаненко пробил издали - на этот раз низом. Вновь неточно.

8. Массированная атака Украины. Вначале голкипер словаков сыграл на выходе кулаком после прострела Караваева, а затем Степаненко вновь пробил из-за пределов штрафной - мяч стал легкой добычей вратаря.

10. Вайсс убегал по своему флангу, ворвался в штрафную сборной Украины, но Караваев отлично сыграл в подкате.

11. После подачи углового Шкртел скидывал мяч во вратарскую и Пятов забрал мяч.

13. Угловой заработал Ярмоленко, но после подачи Коноплянки легко отбились словаки.

16. Предупреждение Губочану. Словак уложил на землю Караваева, который вырывался на оперативное пространство.

19. Нападающий гостей Немец залез в офсайд.

20. Яремчук пробил по воротам с 20 метров - выше цели.

23. Симпатичная атака словаков - Немец выиграл борьбу у двоих защитников украинской сборной и бил головой метров с 12-ти - мимо.

25. Коноплянка заработал штрафной и сам выполнил подачу в штрафную, но словаки выиграли мяч.

26. Мак пробил по воротам Пятова издали - мимо.

29. Угловой у ворот гостей. Коноплянка нашел Ракицкого, который пытался пробить издали, но словаки заблокировали удар.

31. Яремчук классно открылся, получил пас от Марлоса и сразу же пробил. К сожалению, во вратаря.

34. А вот пока и самый опасный момент в матче! Малиновский пробил со штрафного метров с 30-ти - рядом с крестовиной.

36. Ярмоленко обыграл Вайсса, побежал дальше к штрафной гостей, но его остановил Шкриньяр.

38. Куцка сбил Малиновского в центре поля и ограничился устным предупреждением от арбитра.

42. Украинцы чаще находятся с мячом, но все подходы к воротам Дубравки перекрыты.

45. Словаки усыпили "сине-желтых", Коноплянка пропустил ускорение соперника на своем фланге и тот беспрепятственно подал в штрафную, где Мак с лету пробил выше.

ПЕРЕРЫВ

46. Второй тайм начался. Украинцы развели мяч с центра поля. Замен нет.

48. Наша команда заработала право на штрафной возле угла штрафной площади.

49. Неожиданно вместо Коноплянки сделал передачу в штрафную Малиновский, и получилось очень опасно - от Шкртела мяч ушел на угловой.

50. Подача с углового Коноплянке не удалась - мяч не дошел до его партнеров.

52. Степаненко фолит против Лободки. Теперь штрафной для словаков. До ворот метров 30.

53. Гости разыграли мяч, но атака в итоге захлебнулась.

56. Словаки во втором тайме пока больше владеют мячом.

58. Украинцы получили мяч на чужой половине поля, но за неимением других вариантов Ракицкий предпочел пробить метров с 35-ти - получилось слишком легко для вратаря.

60. А вот это было опасно! Матвиенко забежал с левого фланга в штрафную, подсек мяч вверх на голову Яремчука, но того опередил защитник, выбив мяч за пределы штрафной. Мяч оказался у Степаненко, но удар Тараса не стал голевым.

61. Лободка пробил по воротам Пятова с дальней дистанции - очень высоко.

63. Отличная скидка прошла на Коноплянку, который находился в штрафной площади соперника, но тот не смог ни пробить, ни прострелить.

64. Предупреждение Коноплянке, который грубо сыграл против Куцки.

65. Замена у словаков. Вместо Немеца вышел Дуда.

67. Соперники жестко сыграли против Ярмоленко в шрафной словаков, но арбитр решил не останавливать игру.

70. Замена у словаков. Вместо Вайсса вышел Руснак.

71. Замена у Украины. Вместо Малиновского вышел Зинченко.

72. Коноплянка мощно пробил из выгодной позиции. Угловой.

73. Яремчук мог забивать после углового, но не смог нормально пробить головой!

74. Предупреждение Дуде, который грубо сыграл против Яремчука.

78. Замена у Украины. Вместо Коноплянки вышел Цыганков.

78. Замена у словаков. Вместо Куцки вышел Грегуш.

79. Пенальти!!!!!!!!!!!! Цыганков обыгрался с партнерами, забежал в штрафную и был остановлен с нарушением правил!

80. ГООООООООЛ!!!! Ярмоленко забивает с 11-метровой отметки!

81. Дубравка имел шанс отбить удар Андрея, но от руки кипера мяч предательски залетел в сетку. К счастью для нас!

84. Ярмоленко на опыте заработал угловой удар.

86. Замена у Украины. Вместо Степаненко, который получил повреждение, вышел Сидорчук.

88. Дуда бил по нашим воротам, но мяч ушел на угловой.

89. Валидольный момент у наших ворот! После навеса в штрафную не разобрались защитники вместе с Пятовым, но забить все-таки словакам не дали.

90. Ярмоленко!!! Бил с лету почти без помех и почти в упор, но голкипер зафиксировал мяч в руках.

90+3. Еще одна атака нашей команды. Для словаков все обошлось угловым ударом.

90+4. Предупреждение Сидорчуку.

ВСЕ! Финальный свисток, который фиксирует победу сборной Украины над Словакией - 1:0.

Спасибо за внимание!